Nord : les salariés d'Amazon invités à dénoncer des collègues contrevenant aux règles de sécurité

Un simple jeu ou un exercice de délation au sein du centre logistique d'Amazon à Lauwin-Planque (Nord) ? Depuis vendredi 17 novembre, les salariés du site sont invités à participé au "safety fun game" lancé par la direction dans le cadre du "Peak Fest", la fête du pic d’activité en vue des fêtes de fin d'année, rapporte La Voix du Nord lundi 20 novembre.

L'objectif ? Signaler les manquements aux règles de sécurité de leurs collègues, en particulier de leurs managers. Pour cela rien de plus simple, il suffit de remplir un bulletin "Faux pas" et obtenir en échange un bon point. A la fin, il y a même une récompense à gagner. Les consignés sont inscrites sur des affiches placardées. "Have fun", conclut le document.

Un syndicat demande l'arrêt de l'opération

Pour le délégué CFDT Vincent Julien, ce jeu encourage tout simplement la "délation". Le syndicaliste a écrit samedi à la direction d’Amazon Logistique en demandant un retrait des affiches et l’arrêt de l’opération. "Il est hallucinant de constater qu'un tel 'jeu' ait pu passer et être déployé sans que personne ne tique", relève-t-il dans son e-mail. Il indique avoir contacté les services Amazon concernés pour "harcèlement".

De son côté, Amazon réfute le terme de délation. Pour la société, il s'agit d'un "moyen complémentaire de faire remonter les manquements à la sécurité". Elle décrit "une opération ludique, dans un esprit bienveillant et bon enfant". Amazon assure également qu'il s'agit d'une "démarche conjointe" entre un agent et son manager qui n'aurait pas respecter les règles de sécurité. "Ensemble, ils remplissent un coupon", précise le géant du e-commerce.