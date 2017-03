Le patron d'Amazon s'amuse dans un robot géant lors d'une conférence

Un futur ennemi d'Iron Man ? Non, le dernier jouet de Jeff Bezos. Le patron d'Amazon a publié une photo, lundi 20 mars, le montrant à bord d'un robot articulé de plusieurs mètres de haut. Il a pu tester l'engin lors d'une conférence donnée par la firme de vente en ligne américaine sur l'automatisation, la robotique et l'exploration spatiale, comme le souligne The Verge (en anglais).

I just got to pilot an awesome (and huge) robot thanks to Hankook Mirae Technology. Nice! #MARS2017 pic.twitter.com/MvN6ghEYFi