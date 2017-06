Le patron d'Amazon ne sait plus quoi faire de son argent et lance une boîte à idées sur Twitter

Partir dans l'espace, et après ? Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon qui a investi dans l'exploration spatiale, ne sait plus comment dépenser sa colossale fortune, estimée à 76 milliards de dollars. L'entrepreneur américain a donc cherché une réponse à son problème sur internet, dans un tweet posté jeudi 15 juin.

"Je veux que l'essentiel de mon activité philanthropique serve à aider les gens ici et maintenant - à court terme - autant pour les besoins urgents que pour les effets durables. Si vous avez des idées, répondez simplement à ce tweet avec l'idée (et si vous estimez qu'il s'agit d'une mauvaise méthode, j'aimerais aussi le savoir)", écrit le troisième homme le plus riche de la planète à l'adresse de ses abonnés.

Request for ideas… pic.twitter.com/j6D68mhseL — Jeff Bezos (@JeffBezos) 15 juin 2017

Des suggestions immédiates

Les internautes se sont empressés de répondre à l'appel du milliardaire. Petit florilège des suggestions rapidement postées.

erasing student loan debt — Anthony De Rosa (@Anthony) 15 juin 2017

"Effacer la dette étudiante."

Fund public transport. Fund housing for the homeless. Advocate for single-payer healthcare. Invest in education for women and girls. — Kate Cimini (@k_cimini) 15 juin 2017

"Financer les transports publics. Financer des logements pour les sans-abris. Militer pour une assurance maladie unique. Investir dans l'éducation pour les femmes et les filles."

Medicare for All. — Helaine Olen (@helaineolen) 15 juin 2017

"Medicare pour tout le monde."

Domestic violence prevention. Birth control and abortion funding. — Talia Lavin (@chick_in_kiev) 15 juin 2017

"Faire de la prévention contre la violence domestique. Financer la contraception et l'avortement."