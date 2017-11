Amazon va adapter le "Seigneur des Anneaux" en série télé

La rumeur courait depuis quelques jours. La voici confirmée. Amazon a annoncé lundi 13 novembre qu'elle avait fait l'acquisition des droits mondiaux pour une adaptation en série télé de la mythique saga Le Seigneur des Anneaux de l'écrivain britannique J.R.R. Tolkien. Le patron du groupe, Jeff Bezos, en a fait l'annonce sur Twitter.

Amazon Prime heads to Middle Earth. https://t.co/QowUmf8t3S pic.twitter.com/YVciEX3u2t — Jeff Bezos (@JeffBezos) 13 novembre 2017

La future série explorera de nouvelles lignes narratives qui précèdent La Fraternité de l'Anneau, le premier tome de la célèbre trilogie de Tolkien, indique Amazon dans son communiqué. Le géant américain précise qu'il envisage déjà la production de plusieurs saisons. Cette série télévisée sera diffusée sur le service de streaming Prime Video du géant américain de la vente en ligne.

Un tournant pour Amazon

Le Seigneur des Anneaux a fait l'objet d'une adaptation au cinéma par le réalisateur Peter Jackson avec trois films, La Communauté de l'Anneau, Les Deux Tours et Le Retour du Roi, sortis respectivement en 2001, 2002 et 2003. La trilogie avait généré près de trois milliards de dollars de recettes et récolté 17 récompenses aux Oscars.

Cette décision marque un tournant dans la stratégie d'Amazon qui élargit ainsi son offre de contenus télévisuels originaux, afin de convaincre les internautes de souscrire un abonnement à son service Prime. Depuis le lancement de son studio en 2010, la société de Seattle s'était focalisée sur des fictions télévisées à moyens budgets comme Transparent, l'histoire d'un père de famille qui révèle être transgenre ou des adaptations des romans policiers de Michael Connelly sous le titre de Bosch.