Locations abusives sur Airbnb : en un an, le montant des amendes a été multiplié par 14 à Paris

À Paris, les juges sont de plus en plus sévères à l'encontre des propriétaires qui louent de manière abusive leur logement sur Airbnb. Ainsi, la somme totale des amendes infligées par les tribunaux a été multipliée par 14 en un an, selon les informations exclusives de France Inter et du Parisien/Aujourd'hui en France révélées, vendredi 11 août.

En quelques mois, depuis le début de l'année 2017, les amendes ont atteint au total 600 000 euros, contre 45 000 euros sur toute l'année 2016. Et depuis janvier 2017, ce sont près d'une trentaine de propriétaires qui ont déjà été condamnés pour avoir dépassé le seuil réglementaire des 120 jours de location dans l'année. L'amende peut aller jusqu'à 50 000 euros par propriétaire.

On ne peut pas, en toute connaissance de cause, transformer son logement en machine à cash et se transformer en spéculateur Ian Brossat

adjoint au maire de Paris en charge du Logement à France Inter

Pour Ian Brossat, adjoint au maire de Paris en charge du Logement, ces sanctions sont normales : "L'objectif, c'est de dire à ceux qui ne respectent pas les règles, à ceux qui nous font perdre des logements dans une ville qui en manque déjà, qu'ils seront rattrapés par la patrouille. On ne peut pas, en toute connaissance de cause, transformer son logement en machine à cash et se transformer en spéculateur", explique-t-il.

À l'année, 25 inspecteurs traquent les abus des propriétaires dans la capitale, grâce aux enquêtes de voisinage ou à des opérations coups de poing dans des quartiers ciblés.