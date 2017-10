Brésil : un incendie dans un parc national réduit en cendres l'équivalent de 74 000 terrains de foot

Un incendie a ravagé près d'un quart du parc national de Chapada dos Veadeiros, dans l'Etat de Goias (centre du Brésil), situé dans le centre du Brésil. Ce feu, qui a déjà réduit en cendre 54 000 hectares, soit l'équivalent de 74 000 terrains de foot, s'est déclaré le 17 octobre. L'incendie n'est toujours pas maîtrisé, mardi 24 octobre.

Les autorités soupçonnent une origine criminelle

Le parc national, célèbre pour sa biodiversité tropicale très riche et ses nombreuses espèces protégées, est inscrit au patrimoine de l'Unesco depuis 2001. Une centaine de pompiers soutenus par des hélicoptères et des avions de l'armée continuent de lutter contre les foyers, a déclaré l'Institut Chico Mendes pour la Conservation et la biodiversité (ICMBio), responsable de la zone protégée.

Acompanhe as atualizações sobre o combate ao incêndio no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros no nosso site: https://t.co/xJSn3LZREU pic.twitter.com/gLqU63MrBf — ICMBio (@ICMBio) 23 octobre 2017

Les autorités n'ont fait état d'aucun blessé dans cet incendie, dont l'ICMBio suspecte une origine criminelle. Toutes les visites touristiques ont été suspendues. La région est chaque année sujette à la sècheresse entre avril et septembre. La sècheresse est encore plus grave cette année, à cause du retard des premières pluies qui expliquent la propagation des flammes.