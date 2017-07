VIDEO. "Je vis dehors" : dans le Rhône, la colère des habitants d'un immeuble infesté par des cafards et des punaises de lit

Ils s'infiltrent partout. Parfois même dans le réfrigérateur. Les locataires d'un immeuble HLM de Champagne-au-Mont-d'Or (Rhône) doivent faire face, depuis six mois, à une invasion de cafards et de punaises de lit. Josette, 70 ans, vit un enfer. En une matinée, elle a ramassé une centaine de cafards. "Je n'en peux plus. J'ai téléphoné à la mairie. Je leur ai dit 'Je vous donne deux heures pour me trouver un appartement meublé'", a-t-elle raconté à une équipe de France 2.

Une autre habitante a décidé de dormir dans sa voiture car elle ne pouvait plus rien toucher dans son logement sans trouver sur un cafard. "L'appartement, je n'en veux plus. Je vis dehors", assène-t-elle. Christophe, lui, vit dans un appartement envahi par les punaises de lit. "Notre bailleur ne veut rien faire. ll dit que c'est à la charge des locataires. Les locataires font traiter leur logement (...) et six mois après elles reviennent, les punaises de lit", déplore-t-il.

Un seul appartement à l'origine de l'invasion

Le bailleur assure ne pas être en mesure de mener un traitement de tout l'immeuble. "Il faut que l'entreprise puisse avoir accès à tous les logements. Le souci, c'est qu'effectivement, comme nous avons une population en souffrance psychologique, nous avons parfois du mal à pénétrer dans les logements pour effectuer les traitements nécessaires", assure Laëtitia Balthazar, de Scic Habitat. Un seul appartement de l'immeuble serait dans un état insalubre, et à l'origine de l'invasion d'insectes. Le bailleur social a pris contact avec la préfecture et le parquet pour pouvoir agir légalement.

