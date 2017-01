VIDEO. A Paris, un réveillon festif malgré les menaces

Certains se disaient rassurés par la forte présence policière, d'autres étaient plus dubitatifs mais ravis de faire la fête… Sur les Champs-Elysées, à Paris, touristes et badauds ont salué la nouvelle année, dimanche 1er janvier, sans trop penser aux attentats.

L'an dernier, la Saint-Sylvestre avait été minimaliste sur l'une des plus prestigieuses avenues du monde, un mois et demi après les attaques jihadistes qui avaient fait 130 morts le 13 novembre 2015 à Paris et à Saint-Denis.

La candidature aux JO de 2024 à l'honneur

Malgré de nouvelles tragédies, notamment à Nice le 14 juillet (86 morts), le passage au Nouvel An se voulait plus festif cette année. Dès 23h30, un "spectacle grandiose" voulu par la mairie, mêlant musique et lumières, avait été conçu pour que Paris puisse "affirmer sa liberté aux yeux du monde". Plusieurs centaines de milliers de personnes ont assisté au show sur les Champs-Elysées.

Drapeaux de différents pays puis dessins d'enfants, l'arc de Triomphe s'est transformé au gré des projections lumineuses et colorées. Parmi elles, un terrain de football pour rappeler l'Euro 2016 organisé l'été dernier, le logo de Paris 2024 et un clin d'œil aux différents sports pour défendre la candidature de la capitale aux Jeux olympiques d'été.