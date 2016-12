Savoie : un garçon de 10 ans et sa grand-mère percutés par un avion de tourisme à Méribel

Deux piétons ont été percutés jeudi 29 décembre par un petit avion de tourisme sur l'altiport de Méribel (Savoie). Selon les informations de France Bleu Pays-de-Savoie, l'appareil a raté son décollage de la piste de l'altiport situé à 1 700 mètres d'altitude.

Le garçon gravement blessé

Les victimes, un enfant de 10 ans et sa grand-mère de 75 ans, se trouvaient au bout de la piste de 400 mètres et ont été percutés par l'aile de l'avion. Le garçon a été gravement blessé et souffre d'un traumatisme crânien et de contusions. Il était conscient à l'arrivée des secours et a été héliporté à l'hôpital d'Albertville (Savoie). Sa grand-mère a été plus légèrement blessée.

Un coup de vent latéral pourrait être à l'origine de l'accident mais aucune piste n'est écartée, de l'erreur de pilotage en passant par la panne technique. L'enquête a été confiée à la brigade de gendarmerie des transports aériens de Chambéry-Aix.