VIDEO. Triple meurtre dans la Drôme : le parcours fou du suspect

Le parcours sanglant du meurtrier présumé a débuté à Chabeuil (Drôme), dans la nuit du dimanche 25 au lundi 26 décembre. Une femme veuve de 80 ans a été tuée à coups de couteau, à son domicile. A moins de cinq kilomètres de là, les enquêteurs ont découvert les corps sans vie d'un couple d'agriculteurs, tués eux aussi à l'arme blanche.

Interpellation à la gare d'Avignon

Le tueur présumé s'est ensuite emparé de la voiture de l'une de ses victimes pour fuir. Plus de 100 kilomètres plus loin, il va commettre un nouvel acte de violence. Il s'arrête devant un magasin d'Orange (Vaucluse) et agresse deux personnes. L'une est frappée avec une pierre et est grièvement blessée.

Le suspect reprend la route. Policiers et gendarmes sont alors sur ses traces. Peu après Orange, il a un accident de voiture et abandonne son véhicule, avant d'être pris en stop. Son épopée sanglante s'achève à la gare d'Avignon, où il est interpellé. Lundi soir, l'homme a été placé en hôpital psychiatrique.

