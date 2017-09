Rentrée 2017 : l'école, "un enfer" pour Manon qui souffre de phobie scolaire

La rentrée des classes aura lieu lundi 4 septembre. Cette étape peut être tétanisante pour certains élèves. S'il est normal d'être stressé le Jour-J, pour certains jeunes il est impossible de retourner en cours. Ils ressentent une angoisse terrible. Ces élèves souffrent de phobie scolaire. Un vrai mal qui bouleverse leur vie. C'est le cas de Manon qui s'est confiée à franceinfo.

Manon, élève de 3e, souffre de phobie scolaire : le reportage de Farida Nouar --'-- --'--

Lundi, Manon fera sa rentrée en 3e sauf que ce ne sera pas en classe, mais dans sa chambre. À 14 ans, cette adolescente étudie chez elle en suivant des cours par correspondance. C'est comme cela depuis qu'elle est en 4e. Un matin elle s'est réveillée et elle réalise qu'elle ne pouvait plus aller à l'école. Manon décrit les symptômes : "Le ventre noué, je ne me sens pas bien, je tremble". La jeune femme confie que "c'est impressionnant". Malgré des tentatives pour lui aménager un emploi du temps, la phobie est plus forte que tout.

Dès que je posais le pied à l'école, c'était vraiment comme si j'entrais en enfer. Manon, élève de 3e atteinte de phobie scolaire à franceinfo

"Je n'y suis pas allée pendant deux mois, j'étais chez moi, je me demandais comment j'allais réussir à retravailler", raconte Manon. Sa mère décide alors de l'inscrire au Centre national d'enseignement à distance (Cned) pour qu'elle puisse suivre les cours. "Au début c'était compliqué, reconnaît Manon, mais maintenant ça va mieux."

Victime de harcèlement

Quand cette angoisse lui tombe dessus, au début de l'année 2017, Manon n'est arrivée dans son nouveau collège que depuis quelques mois. Elle avait dû changer d'établissement parce qu'elle était harcelée par d'autres élèves de sa classe. Malgré ce nouvel environnement et le temps qui s'est écoulé, le traumatisme reste très présent. C'est sans doute le facteur déclenchant de cette phobie scolaire. Comme elle était bonne élève, sa mère a vite compris qu'elle ne faisait pas un caprice.

Aujourd'hui, Manon est suivie par un psychologue, assiste à des tables rondes et est très entourée par sa famille, mais elle confie qu'il lui manque "des amis", "des profs" et le fait d'"être assise à une table avec plein d'élèves". La jeune fille en souffre et croit qu'elle n'est pas normale, "parce qu'être normale, c'est aller à l'école", selon elle.

En parler à son entourage

Elle incite tous les jeunes tétanisés à l'idée d'aller en cours à se confier à leurs proches. "Il y a beaucoup de personnes qui sont comme cela, assure Manon. Je les encourage à le dire à leurs parents qu'ils ne peuvent pas y aller parce qu'il y a beaucoup de parents qui ne comprennent pas ça."

Même si, pour moi, c'est très dur, je suis très timide, j'essaye d'en parler le plus possible et d'accepter tous les soins qu'on me donne. Je pense que cela m'aide beaucoup. Manon, élève de 3e atteinte de phobie scolaire à franceinfo

Plus tard, Manon souhaite devenir vétérinaire ou orthophoniste. En attendant, elle se bat contre sa phobie. À la rentrée, la jeune fille a décidé de s'inscrire à des cours de badminton. Signe qu'elle va déjà mieux.