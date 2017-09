Les meilleures prestations (et fausses notes) de la "rentrée en musique"

L'opération "rentrée en musique" lancée par le gouvernement a été suivie dans une partie des établissements scolaires, lundi 4 septembre, pour cette rentrée des classes 2017. L'annonce de l'opération était intervenue en juin quelques jours avant le début des vacances, ce qui n'avait pas permis à toutes les écoles d'organiser une chorale ou une fanfare.

Un certain nombre d'écoles ont quand même réussi à produire quelques notes pour accueillir les nouveaux venus. Ce sont parfois les élèves qui ont donné de la voix, d'autres fois des intervenants extérieurs qui sont venus interpréter tout type de musique. Tour de chant de cette "rentrée en musique" (non épargnée par les fausses notes).

En Gironde, les maternelles reviennent aux fondamentaux

La "rentrée en musique" était prévue pour tous les âges. A l'école maternelle Ile Bleue de Saint-Loubès (Gironde), les élèves ont entonné avec joie la comptine Une souris verte.

A Tourcoing, des fausses notes sur "Carmen"

Le collège Pierre-Mendès-France de Tourcoing (Nord) a offert à ses élèves une initiation au chant autour de l'opéra de Carmen de Bizet. Les élèves ont ainsi pu découvrir L'Amour est un oiseau rebelle et La Chanson du toréador.

Carmen s invite à la rentrée des 6emes ! #RentreeEnMusique @aclille pic.twitter.com/56QffkHNsf — Collège PMFTourcoing (@PMFtourcoing59) 4 septembre 2017

Dans le Calvados, les élèves jouent du Stromae

Le collège Fernand-Lechanteur de Caen (Calvados) a créé il y a neuf ans un groupe de musique composé d'une trentaine d'élèves, comme l'explique l'académie de Caen sur Twitter. Le groupe a donc été tout naturellement désigné pour animer cette "rentrée en musique" au son de Stromae.

En Haute-Vienne, une chanson devant le recteur

Les élèves de CM2 de l'école de Nantiat près de Limoges (Haute-Vienne) ont repris la chanson La Seine, interprétée par Vanessa Paradis et Matthieu Chedid.

#RentreeEnMusique Les élèves de CM2 de l'#école élémentaire de Nantiat entonnent un chant devant le Recteur de l'@aclimoges et le #préfet pic.twitter.com/eNcJdkR0fw — Préfet Haute-Vienne (@Prefet87) 4 septembre 2017

Dans le Puy-de-Dôme, ambiance reggae ou plus classique

Les collèges du Puy-de-Dôme en Auvergne ont varié les ambiances. La chorale du collège Baudelaire de Clermont-Ferrand s'est essayé à une reprise de la chanson On écrit sur les murs (interprétée à l'origine par Demis Roussos, puis reprise depuis par les Worlds Apart, Les Enfoirés et plus récemment par le groupe Kids United).

Accueil des élèves de 6eme au collège Baudelaire de @ClermontFd lors d'une journée de #RentreeEnMusique pic.twitter.com/PW6KWmwk9J — Académie de Clermont (@acclermont) 4 septembre 2017

Avec une touche plus reggae, le collège Teilhard-de-Chardin de Chamalières a tenté une reprise de la chanson Tout le bonheur du monde du groupe Sinsemilia (reprise également récemment par le groupe Kids United) devant le président du Conseil départemental, Jean-Yves Gouttebel.

A Paris, la Garde républicaine sort le grand jeu

L'académie de Paris n'a pas fait les choses à moitié pour cette "rentrée en musique". L'école Pierre-Budin dans le 18e arrondissement a accueilli un quatuor à cordes de la Garde républicaine (composé de deux violons, un alto et un violoncelle).

Pour l'école Sorbier, dans le 20e arrondissement, la Garde républicaine a sorti les trompettes pour interpréter des musiques de film, comme ci-dessous avec le thème principal de La Panthère rose et la marche impériale de la saga Star Wars.

#RentréeEnMusique et #Cinéma pour l'école Sorbier. Place aux musiques de films interprétées par La Garde républicaine ! @Gendarmerie 1/2 pic.twitter.com/jWU120Rlfw — Académie de Paris (@Academie_Paris) 4 septembre 2017

A Nice, grosse ambiance sur "Seven Nation Army"

Le collège Henri-Matisse de Nice (Alpes-Maritimes) s'est enflammé sur Seven Nation Army du groupe The White Stripes, comme l'indique le proviseur adjoint de l'établissement sur Twitter.

Grosse ambiance au Collège Matisse pour la #rentreescolaire en musique !@AcademieNice pic.twitter.com/qzP3sT3LNc — Sebastien Vonner (@SebastienVonner) 4 septembre 2017

En Bretagne, on mise sur des chants traditionnels

L'école Pont Douar à Brech (Morbihan) a mis l'accent sur les chants bretons pour sa "rentrée en musique".