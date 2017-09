VIDEO. "Il y a toujours un peu de stress" : retour en classe pour des milliers d'élèves

Quitter la maternelle. Un grand pas pour beaucoup d’élèves. "Ça change, c’est un autre niveau. Espérons que ça va bien se passer", confie un père de famille. "Ça nous fait mal au ventre comme eux. Il y a toujours un peu de stress pour la rentrée et en même temps de l’enthousiasme", explique Julie Salgado, enseignante en classe de CP.

Un déchirement pour certains élèves

Vigipirate oblige, les parents sont cantonnés derrière les grilles de l’école. Visiblement émue, Elanour ne lâche pas la main de sa maîtresse. Dans une classe de CP, très calme, ils sont attentifs et fiers à l’appel de leur prénom. "Pour commencer, on va découvrir la classe, écrire et commencer à se familiariser avec le temps qui passe, le calendrier, la date, écouter des histoires, lire, se faire plaisir", rappelle l’enseignante. En quelques minutes pour ces élèves, les vacances paraissent déjà bien loin.

