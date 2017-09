VIDEO. Rentrée des classes : le grand bouleversement du CP à 12 élèves

C'était une des promesses de campagne du candidat Macron : réduire à 12 élèves les effectifs des classes de CP des zones d'éducation prioritaire. Un changement qui a des conséquences matérielles pour les établissements. C'est une nouvelle salle de classe à aménager et surtout, une nouvelle organisation. Car dans cette école élémentaire toulousaine, comme dans 17 autres placées en zone d'éducation prioritaire renforcée, la réforme s'appliquera dès ce lundi 4 septembre. "Ça nous permet d'être plus attentif à chaque élève et à leurs besoins particuliers", explique Louis L'Épée, enseignant en CP à l'école Daniel Faucher 2 à Toulouse.

Mieux encadrer les élèves

Il y aura deux classes voisines d'environ 12 élèves, mais les enseignants travaillent toutefois ensemble. Les petits effectifs, dans ce quartier prioritaire, permettent avant tout de mieux encadrer les élèves, dont beaucoup de parents ne sont pas francophones. "Par contre, sur les activités d'EPS, d'arts plastiques et de musique, on regroupera les deux classes pour qu'il y ait une dynamique sur 24 élèves et pour que les deux CP se connaissent", détaille par ailleurs Véronique Roussy, enseignante en CP.

