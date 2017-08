APPEL A TEMOIGNAGES. Parents, enseignants, musiciens... Qu'avez-vous prévu pour "la rentrée en musique" ?

Cartables, agendas, emplois du temps... Et si la rentrée scolaire rimait aussi avec musique ? C'est en tout cas le souhait du ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, qui indiquait fin juin vouloir "encourager" les "pratiques musicales scolaires et périscolaires". "Nous souhaitons faire de cette rentrée scolaire un moment de partage et de cohésion", écrivait-il dans un communiqué commun avec la ministre de la Culture, Françoise Nyssen. "Elle sera donc placée sous le signe de la musique en invitant des musiciens à jouer lors de la rentrée", le 4 septembre.

Parents, élèves, enseignants, musiciens... Que pensez-vous de cette initiative ? Comment vous organisez-vous pour cette "rentrée en musique" ? Qu'avez-vous prévu comme activités ?

