VIDEO. Fusillade à Grasse : l'assaillant "m'a balancé un bâton de dynamite artisanal", témoigne un gardien du lycée Tocqueville

Le tireur présumé du lycée Tocqueville de Grasse (Alpes-Maritimes) est en garde à vue pour "tentatives d'assassinat". Il a été interpellé jeudi 16 mars après avoir tiré des coups de feu dans l'établissement scolaire, blessant dix personnes, dont le proviseur, selon la procureure de Grasse.

Le gardien de la salle de sports du lycée, Pascal Baudesson, a livré à France 2 son dialogue avec le jeune homme de 16 ans, qu'il a vu "arriver armé". "Par prudence, je recule, explique-t-il. Il était calme, un peu énervé, mais pas agressif envers moi. Il avait un fusil à pompe et (...) un pistolet, un 38. Je discute avec lui, je me protège, et je lui dis : 'qu'est-ce que tu fais là' ? Il me dit : 'je n'ai pas fini de régler mon problème'."

"Il m'a dit 'non, je n'ai pas fini ma mission'"

Le gardien essaie de calmer le lycéen : "Je lui dis : 'de toute façon, c'est foutu, ils vont te tirer dessus, donc rends-toi. Donne-moi tes armes, si tu veux. Il n'a pas voulu. Il m'a dit 'non, je n'ai pas fini ma mission'."

"Après, il a commencé à s'énerver", poursuit Pascal Baudesson. "Là, il m'a balancé un bâton de dynamite artisanal. Donc je me suis reculé, j'ai attendu cinq minutes, [le bâton] n'a pas explosé. Il y avait deux classes en panique, sur la gauche, je suis intervenu, (...) j'ai évacué les deux classes. Les soixante élèves sont partis, j'ai essayé de les rassurer." Le Raid est ensuite intervenu, conclut-il.