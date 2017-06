Pierre Papillaud, visage des publicités pour l'eau Rozana, est mort

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais vous connaissez son visage, présent dans tous les spots publicitaires pour son eau, Rozana. Pierre Papillaud, PDG de la société de mise en bouteilles Roxane, est mort mardi 13 juin, à l’âge de 81 ans, annonce Ouest-France. Actionnaire majoritaire du groupe Alma, il détenait ainsi les marques Saint-Yorre, Vichy Célestins, Thonon, Pierval, Chateldon, Courmayeur, Cristaline, Vernière et bien sûr, Rozana.

Cité par le quotidien, le maire de La Ferrière-Bochard, la commune de l’Orne où la société Roxane est implantée, évoque la perte d'une "figure". "J’ai siégé avec lui quand il était conseiller municipal, pendant deux mandats à partir de 1977. Enfin il ne les finissait pas : il démissionnait avant ! Il avait ses coups de gueule certes, mais il avait un cœur en or. C’est une grosse perte. Pour l’entreprise et pour la commune", a déclaré Alain Lenormand à Ouest-France.

Selon le quotidien, une cérémonie religieuse aura lieu dans l’intimité familiale.

Une fortune grâce à l'eau minérale

A la fin des années 1950, Pierre Papillaud intègre l'entreprise d'embouteillage Roxane, gérée par son beau-père. Il en gravit les échelons et en prend la direction en 1959. Dans les années 1960, le chef d'entreprise décide d'automatiser un maximum d'étapes d'embouteillage et hérite de la source Roxane sur laquelle est implantée l'entreprise, à la La Ferrière-Bochard (Orne).

En rachetant de nombreuses sources à travers la France, il permet à son entreprise de produire davantage de bouteilles. En utilisant un nouveau type de plastique, Roxane prend surtout une longueur d'avance sur ses concurrents, jusqu'à devenir le troisième distributeur d’eau en France. La société produit plus de 4 milliards de bouteilles par an, derrière les multinationales Nestlé et Danone. Selon l’hebdomadaire Challenges, la fortune de Pierre Papillaud et sa famille, qui détiennent 51% du groupe Alma, a atteint un milliard d’euro en 2015, de quoi le hisser à la 69ème place française.