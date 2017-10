Affiches anti-Parisiens à Bordeaux : la mairie a déposé plainte et dénonce "un groupuscule d'extrême gauche"

Les affiches et autocollants anti-Parisiens à Bordeaux ne font pas rire la municipalité et encore moins son maire. Alain Juppé "a déposé plainte" après les affichages recensés ces derniers jours, a annoncé Jean-Louis David, adjoint au maire de la ville, jeudi 26 octobre sur franceinfo. Par ailleurs, il a accusé "un groupuscule d'extrême gauche" d'en être les auteurs.

Des graffitis et des autocollants surgissent dans certains quartiers de la ville ordonnant aux Parisiens de rentrer chez eux. "Il y a une enquête en cours. Alain Juppé a demandé au procureur de la République de faire la lumière à la fois sur les auteurs et la manière dont tout cela a été organisé", a expliqué Jean-Louis David.

La création de la LGV en cause

La création de la LGV met la capitale à deux heures de la Gironde. Aujourd'hui, 70% des nouveaux arrivants sont des Parisiens et cela dérange. Pour autant, "Bordeaux est une ville accueillante. Elle l'a toujours été et le restera", a tonné Jean-Louis David. Le maire adjoint ne souhaite pas céder : "Nous avons affaire, de manière assez honteuse d'ailleurs, à une manipulation d'un groupuscule d'extrême gauche qui se sentait propriétaire de quelques territoires dans Bordeaux et qui sont dérangés aujourd'hui."

Toutefois, Jean-Louis David relativise l'ampleur de ce mouvement anti-Parisiens. "Quand on dit qu"il y a des milliers de graffitis, ce n'est pas vrai", a-t-il lancé. L'élu est plus préoccupé par les "attitudes très véhémentes, très violentes et dégradantes à l'encontre d'un commerçant sur la place Saint-Michel. Nous ne laisserons pas faire", a mis en garde Jean-Louis David. Des tags insultants avaient été trouvés sur la façade d'un commerçant fraîchement installé dans le quartier populaire de Saint-Michel, en pleine rénovation.