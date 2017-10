Le passage à l'heure d'hiver, c'est dans la nuit de samedi à dimanche

Une heure de sommeil en plus. La France change d'heure dans la nuit du samedi 28 octobre au dimanche 29 octobre. Le pays passe à l'heure d'hiver : dimanche à 3 heures, il sera 2 heures. En clair, il faut retarder sa montre d'une heure. Mais les ordinateurs et la plupart des téléphones portables récents vont automatiquement faire la bascule.

Une mesure efficace ?

Le changement d'heure a été instauré, en France, en 1975 à la suite du choc pétrolier de 1973. Afin de réaliser des économies d’énergie, les autorités ont décidé de faire correspondre les heures de travail et les heures d’ensoleillement.

Et la mesure est efficace, a affirmé l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie dans son dernier rapport, publié en 2014. Les changements d'heure, qui ont lieu en octobre et en avril, permettent d'économiser pour l’éclairage quelque 440 gigawatts, soit la consommation de près de 800 000 ménages.