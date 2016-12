La France comptait près de 66 millions d'habitants en 2014, selon l'Insee

La France comptait très exactement 65 906 986 habitants au 1er janvier 2014, selon des chiffres définitifs de l'Insee publiés samedi 31 décembre au Journal officiel. Il s'agit du total des habitants de France métropolitaine (64 027 784) et de quatre départements d'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion). Par rapport au 1er janvier 2013, la hausse est de 342 230 habitants (+0,5%). Mayotte, devenue officiellement le 101e département français le 31 mars 2011, n'est pas prise en compte dans ce total.

Ces chiffres cumulent les "populations municipales" des communes, qui ne prennent en compte que les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, ainsi que les détenus et les sans-abri. Cette définition permet d'éviter les doublons.

Mais le décret donne aussi les chiffres des "populations totales", qui incluent les personnes qui, en plus de leur résidence habituelle, disposent aussi d'une résidence dans une autre commune. Même si elle génère des doublons, c'est cette définition qui fera foi au 1er janvier 2017 pour l'application des lois et règlements.

Toutes les régions gagnent des habitants, sauf une

En se basant sur cette population "légale", toutes les grandes régions métropolitaines actuelles ont vu leur population augmenter au cours de l'année 2013, sauf la Bourgogne-Franche-Comté, qui a perdu 753 habitants. C'est en Corse que la hausse est la plus forte (+1,3%, +4 100 habitants), devant l'Occitanie (+0,8%, +44 600), les Pays de la Loire (+0,8%, +29 100) et l'Auvergne-Rhône-Alpes (+0,8%, +60 100).

L'Ile-de-France reste, de loin, la région la plus peuplée, avec 12,2 millions d'habitants (+0,5%, +63 200), devant l'Auvergne Rhône-Alpes, qui en compte 8 millions, et les Hauts-de-France, avec 6,1 millions d'habitants (+0,2%, +12 800). Dans les départements d'outre-mer (DOM), la population augmente fortement en Guyane (+3,4%, +8 300), mais baisse légèrement en Guadeloupe (-0,6%, -2 300) et en Martinique (-0,4%, -1 600).

En métropole, 23 départements dépassent le million d'habitants, mais seulement trois (le Nord, Paris et les Bouches-du-Rhône) sont au-dessus de deux millions. Le Nord est en tête des départements les plus peuplés, avec 2,6 millions d'habitants. Quant à la Lozère, elle est le seul département de moins de 100 000 habitants. Elle en compte 80 400.