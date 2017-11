L'anthropologue et militante féministe Françoise Héritier est morte à l'âge de 84 ans

L'anthropologue Françoise Héritier est morte à l'âge de 84 ans, confirme son éditeur Odile Jacob à franceinfo, mercredi 15 novembre. Professeure au Collège de France, cette féministe était interviewée ces derniers jours à l'occasion de la sortie de son livre Au gré des jours.

Elle a reçu le prix spécial Femina pour l'ensemble de son œuvre la semaine dernière. Selon le Huffington Post, elle s'est éteinte dans la nuit du 14 au 15 novembre à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière à Paris. "Je garderai en mémoire le souvenir d'une femme d'exception : grande intellectuelle, mais sensible, modeste et profonde", a commenté sur twitter l'éditrice Edole Jacob.

Françoise Héritier, que j'aimais tant, nous a quittés cette nuit. Au-delà de ma tristesse, je garderai en mémoire le souvenir d'une femme d'exception : grande intellectuelle, mais sensible, modeste et profonde. Elle était une amie. Elle était et restera un modèle. @OdileJacob — Odile Jacob (@EditriceOJacob) 15 novembre 2017

Réflexions sur la domination masculine

Durant toute sa carrière, elle s'est intéressée aux alliances matrimoniales et aux systèmes de parenté. Elle s'est aussi penchée sur les différences des sexes et sur notre système de pensée, qui repose sur le principe de la domination masculine. Elle a tenté par ses réflexions de déconstruire la hiérarchie entre le masculin et le féminin (voir la vidéo ci-dessous). Elle est l'auteure de nombreux livres, dont Le Goût des mots (Odile Jacob, 2013) et Le Sel de la vie (Odile Jacob, 2012).