VIDEO. Paris : le tunnel du RER A prend l'eau

K.-O. de boue. Des litres et des litres d'eau boueuse se sont déversés par accident dans le tunnel du RER A à Paris, sous la porte Maillot. Cette fuite d'eau géante provoque la paralysie partielle de la ligne, entre les stations Auber et La Défense, depuis le lundi 30 octobre. Et mercredi 1er novembre, le trafic n'avait toujours pas pu reprendre.

Cet incident exceptionnel a été provoqué par les travaux de forages lancés en surface à la porte Maillot en prévision du chantier d'extension de la ligne de RER E. La foreuse a malencontreusement percé le tunnel du RER A. L'eau de la nappe phréatique qui se trouve au-dessus se sont infiltrées dans la brèche et ont inondé les voies.

Pendant 48 heures, les équipes du Groupement Eole ont travaillé à pomper et à déblayer les 25 tonnes de boue, puis à colmater le trou en y injectant quelque 300 kg de résine. La RATP doit encore vérifier ses installations et notamment son câblage électrique dans le tunnel, avant de pouvoir y refaire circuler ses trains.