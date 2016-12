VIDEO. A Paris, les touristes font leur retour

Des touristes plus nombreux que prévu à arpenter la capitale. Pour les fêtes, les touristes se laissent séduire par Paris. Cette semaine, ce sont 18% de touristes de plus que l'an dernier qui sont arrivés dans la capitale. Des touristes notamment européens, qui sont attirés par des hébergements à moindre coût depuis les attentats. "On a eu des baisses de prix des hôtels, de l'ordre de 10 à 15%. Donc on a un effet d'aubaine", explique Thomas Deschamps, responsable observatoire Office de tourisme et des congrès de Paris.

Les Américains toujours absents

Des forces de l'ordre bien visibles, rassurantes pour les touristes, comme ce couple d'Allemands : "Nos proches nous ont dit de veiller l'un sur l'autre, et ils nous ont conseillé de ne pas aller dans la foule le soir du 31. Mais nous, nous n'avons pas peur". Mais ce n'est pas le cas de tous les clients, comme les Américains, qui boudent toujours l'Europe.

Le JT

Les autres sujets du JT