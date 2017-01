Libérée, infidèle ou à risques... La sexualité des Parisiens détaillée dans une enquête

Paris libéré... sous la couette ! L'Ifop a publié, mercredi 4 janvier, une enquête sur la sexualité des Parisiens. Pour le site de rencontre Cam4.fr, "l'Observatoire de la vie sexuelle des Parisiens" a été réalisé auprès d'un échantillon de 2 000 personnes. Il compare, notamment, les pratiques des habitants de la capitale avec celles du reste de la population française.

Franceinfo vous résume quelques-unes de ses conclusions.

"Un territoire de liberté sexuelle"

Paris, un espace privilégié pour les homosexuels. En effet, 13% des Parisiens se définissent comme gays. C'est deux fois plus que l’ensemble des Français (7%). Chez les hommes, les expériences à caractère bisexuel apparaissent aussi plus répandues à Paris (27%) que dans le reste de l'Hexagone (17%), note l'Ifop. Les résidents de la capitale sont également trois fois plus nombreux (15%), que la moyenne des Français (5%) à s'être adonnés à l'échangisme.

"La grande ville a toujours constitué le territoire de la liberté sexuelle par excellence, décrit à franceinfo François Kraus, directeur des études politiques et actualité pour l'Ifop. Il faut comprendre que la capitale constitue un espace préservant l'anonymat, tout en permettant d'afficher son identité sexuelle. Elle est synonyme, aussi, de sécurité, en particulier par rapport aux 'no-gays lands' que constituent parfois, par exemple, les banlieues."

Les Parisiens plus infidèles

Parmi les hommes ayant déjà été en couple, 58% avouent avoir déjà été infidèles en ayant eu des rapports sexuels avec une autre personne. La moyenne nationale est de 48%. Chez les Parisiennes, le taux descend à 36% pour 31% dans le reste de l'Hexagone. "C'est lié au fait que la ville permet plus de rencontres", avance François Kraus.

Autre forme d'infidélité, lorsque l'institut demande aux Parisiens et Parisiennes s'ils ont déjà "embrassé sur la bouche une autre personne que celle avec laquelle" elles sont en couple, 65% des hommes vivant à Paris répondent oui, contre 49% des femmes.

Les pratiques à risques répandues

Les pratiques dites "à risques" ou "transgressives" ont la cote à Paris. Ainsi, 38% des hommes interrogés disent avoir déjà eu recours à la prostitution, contre 22% à l'échelle nationale. L'étude avance également que 42% des jeunes de moins de 25 ans ont déjà eu une expérience sexuelle sous l'emprise de drogues. Un chiffre qui atteint 48% chez les étudiants.

"Un jeune sur quatre a déjà participé à une soirée avec alcool, drogues etc. C'est clairement un signe que l'absence de contrôle social et parental se traduit aussi par des comportements plus risqués", détaille François Kraus.