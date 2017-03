Chinois tué par un policier : un nouvelle manifestation et quelques heurts à Paris

La colère ne faiblit pas. Mardi 28 mars, plusieurs centaines de manifestants se sont réunis devant le commissariat du 19e arrondissement de Paris aux cris de "police assassin" ou "injustice, injustice". Ils dénoncent la mort de Liu Shaoyo, un Chinois de 56 ans, tué par un policier dimanche à Paris dans des circonstances encore difficiles à établir.

Au plus fort de la soirée, entre 300 et 400 personnes s'étaient rassemblées dans le calme. La situation s'est en suite dégradée avec la police après que celle-ci ait été la cible de quelques jets de projectiles. La veille, un rassemblement avait dégénéré devant le même commissariat. Trois policiers avaient été légèrement blessés et 35 personnes avaient été interpellées. Neuf d'entre elles sont toujours en garde à vue, selon la préfecture de police.

La famille dénonce une "bavure"

Shaoyo Liu, un père de famille chinois, a été atteint, à son domicile, par le tir d'un policier usant de son arme de service alors qu'il agressait avec des ciseaux un autre agent, selon la police. Une version contestée par la famille du défunt. Pourl'avocat de celle-ci, Me Calvin Job, "les conditions d'une bavure policière sont réunies".

Beaucoup de monde au rassemblement vérité et justice pour #ShaoyoLiu : proches, voisins & collectifs en soutien. pic.twitter.com/evyHXeeUG1 — Sihame Assbague (@s_assbague) 28 mars 2017

La Chine a demandé mardi 28 mars à la France de garantir "la sécurité et les droits" de ses ressortissants et "exigé" que Paris fasse "toute la lumière sur cette affaire". La sécurité des ressortissants chinois est "une priorité des autorités françaises", a répondu le ministère français des Affaires étrangères.