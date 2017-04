"Elu et efficace, c'est possible" : un maire fait retirer des publicités pour un liquide vaisselle

"Élu et efficace, c'est possible" : ceci n'est pas un slogan politique, mais un slogan publicitaire pour un liquide vaisselle, élu "produit de l'année 2017" et affublé d'une écharpe bleu-blanc-rouge. Des affiches qui n'ont pas été du goût du maire de Rueil-Malmaison (Île-de-France), Patrick Ollier, qui y a vu une "atteinte aux symboles de la République" et a fait retirer les affiches dans sa commune, vendredi 7 avril.

(Maison Verte) pic.twitter.com/fI5GvcaHaS — Clément HUYGHE (@huygui) 4 avril 2017

La campagne d'affichage de la marque Maison verte, avait été mise en place en milieu de semaine dans cette commune des Hauts-de-Seine située à l'ouest de Paris. "Ce montage associant l'écharpe tricolore, symbole de la République, à ce produit ménager dévalorise la fonction de l'élu et participe aux campagnes populistes de dénigrement de la fonction d'élu", a considéré Patrick Ollier dans un communiqué.

La marque Maison verte se défend

Dès lors, pour l'ancien président de l'Assemblée nationale (2007), "il s'agit d'une intolérable atteinte à l'image des représentants de la République française". L'entourage de l'élu a confirmé à l'AFP que les affiches publicitaires "devraient être toutes retirées vendredi soir".

Contactée par l'AFP, la marque Maison verte s'est défendue de toute "volonté d'offenser, de nuire ou de porter atteinte à la République et à ses représentants", en faisant valoir "un clin d'oeil en cette période électorale".