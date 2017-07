Xavier Bertrand souhaite autoriser les Britanniques à rouler à gauche à Calais pour un week-end

Xavier Bertrand veut dire "welcome" à nos voisins outre-Manche. Lors d'un discours prononcé à Londres devant des entrepreneurs, le 27 juin, le président de la région Hauts-de-France a dit son souhait de laisser les Britanniques "conduire à gauche à Calais". "Ça montrerait qu'ils sont les bienvenus", a-t-il continué, suscitant dès lors l'emballement de nombreux titres de presse britanniques, comme le Daily Mail ou le Telegraph (en anglais).

"Ce n'est pas si simple"

Interrogé par franceinfo, l'entourage de Xavier Bertrand précise que le projet est toujours au stade de la réflexion. "La région a lancé un programme intitulé 'Welcome home' pour encourager les investissements britanniques", explique-t-on, précisant que l'idée serait de permettre la circulation à gauche que pour un week-end et non toute l'année, comme l'ont écrit certains journaux britanniques.

De son côté, la maire de Calais (Pas-de-Calais) explique que cette entorse à la circulation ne concernerait qu'"une petite portion" du réseau routier de la ville. "Ce n'est pas si simple, en termes de réglementation, d'assurance, etc... En tout cas, ce ne sera pas cette année", tempère Natacha Bouchart auprès de franceinfo.