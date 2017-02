VIDEO. Mineurs migrants isolés : Hollande appelle le Royaume-Uni à "prendre ses responsabilités"

franceinfo avec AFP et Reuters

François Hollande a appelé le Royaume-Uni à "prendre ses responsabilités" en accueillant les mineurs migrants isolés, actuellement accueillis en France alors qu'ils ont de la famille outre-Manche.

Le problème de ces enfants est toujours dans l'impasse

"La France prend sa part de l'effort européen. Elle attend aussi que ses partenaires fassent de même, surtout lorsqu'il s'agit de mineurs isolés", a affirmé François Hollande, qui assistait mardi 21 février à une conférence organisée à Paris en partenariat avec l'Unicef sur la protection des 250 millions d'enfants vivant dans des zones de conflit.

"J'appelle le Royaume-Uni à prendre ses responsabilités s'agissant des adolescents aujourd'hui en France et qui ont de la famille outre-Manche", a poursuivi le président de la République, évoquant le contentieux entre la France et le Royaume-Uni sur l'accueil des mineurs. Le problème de ces enfants est toujours dans l'impasse après la désignation de Theresa May, Première ministre britannique.