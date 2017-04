DIRECT. Regardez les documentaires "Après la jungle" et "Calais, les enfants de la jungle" avec France 5

France 5 propose mardi 11 avril, à partir de 20h50, un numéro du "Monde en face", consacré à l’accueil des réfugiés en France, avec la diffusion de deux documentaires inédits, suivis d’un débat animé par Marina Carrère d’Encausse, que vous pouvez voir également sur franceinfo.

"Après la jungle" (20h50)

Ce documentaire réalisé par Julien Launay et Maxime Liogier raconte l’évacuation de la "jungle"de Calais, le 24 octobre 2016, et le parcours des réfugiés emmenés aux quatre coins de la France après le démantèlement. Ils ont suivi deux groupes : l’un est accueilli à Saint-Brevin-Les Pins (Loire-Atlantique), où une partie de la population s’était prononcée contre l’accueil de ces réfugiés. L’autre groupe parcourt plus de 1 000 kilomètres, vers la commune d’Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques), où leur arrivée est attendue avec plus d'enthousiasme.

"Calais, les enfants de la jungle" (21h55)

Ils s’appellent Rafi, Salman, Saïd ou Ali, et ont moins de 18 ans. Ils ont fui la guerre dans leur pays, en Afghanistan, en Syrie et au Pakistan. Leur rêve : rejoindre l’Angleterre. Au péril de leur vie. En attendant, ils essayent de survivre, la peur au ventre. Devant la caméra de Thomas Dandois et Stéphane Marchetti, ils racontent leur pays, leur exil, leurs angoisses et leurs attentes. Comme eux, ils sont des centaines de mineurs isolés à vivre ainsi, livrés à eux-mêmes, loin de chez eux. Ce documentaire met en lumière une situation inimaginable et alerte sur la situation de ces enfants perdus