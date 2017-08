Haute-Saône : une trentaine de chauve-souris envahissent un appartement

Ce sont des colocataires dont Yohann et Alexandre se seraient bien passés. Jeudi 24 août dans la soirée, ces deux frères qui vivent dans un appartement de Vesoul (Haute-Saône), ont été envahis par une trentaine de chauves-souris, entrées par des fenêtres ouvertes et bien décidées à squatter les lieux, raconte L'Est Républicain, samedi 26 août.

"Lorsque j’ai poussé la porte d’entrée, j’ai eu un mouvement de recul tant elles étaient nombreuses. Elle formait un nuage noir", témoigne Alexandre dans le quotidien. Son frère Yohann est alors réfugié dans la salle de bains, dépassé par le nombre de volatiles.

Chassées avec les moyens du bord

A la rescousse, leurs parents tentent de faire intervenir les pompiers, en vain, poursuit Claudine, la mère. "Ils ont dit qu’ils n’intervenaient pas pour ça. Pour une chauve-souris, je comprends, mais là… (...) Seul le gardien de l’immeuble a accepté de se déplacer. Il nous a aidés jusqu’au bout. Pourtant, il n’est pas plus formé que vous et moi", poursuit-elle dans les colonnes de l'Est Républicain.

Grâce à une recette "avec des ampoules d’eucalyptus et de l’eau chaude", découverte sur internet, ils parviennent à déloger toutes les chauves-souris vers une heure du matin. "Nous sommes partis aussi. Il n’était pas possible de passer la nuit dans un lieu souillé de crottes et d’urine", ajoute Claudine, inquiète des conséquences sanitaires de cette surprenante intrusion. Une intrusion rare, selon la commission de protection des eaux de Franche-Comté, dont un spécialiste bénévole a inspecté le logement de la famille hôte malgré elle, conclut le quotidien.