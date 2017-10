VIDEO. Cambriolage, trafic, bagarre... Comment travaillent les policiers guyanais

Les policiers patrouillent dans les rues de Cayenne quand ils sont appelés pour un cambriolage. Sirène hurlante, la voiture file à vive allure sur les lieux. Une fois sur place, ils avancent à petits pas, de pièce en pièce, arme à la main. Trop tard, les voleurs ont pris la fuite, après avoir retourné la maison. Les voisins, interloqués, ne peuvent que constater les dégâts. "Il faut être vigilants, raconte un voisin à la caméra de France 3. Toutes les maisons ont des grilles au fenêtres, c'est vrai que ça fait bizarre."

Quelques minutes plus tard, l'équipe de la Brigade anti-criminalité doit procéder à l'interpellation d'un auteur présumé de vols à main armée. Mais l'intervention tourne mal lorsque ses frères décident de s'interposer. Et vont jusqu'à frapper les forces de l'ordre. Les deux hommes finissent par être maîtrisés : ils seront déférés dans quarante-huit heures devant le tribunal.

L'insécurité est un problème majeur en Guyane. C'est le territoire français le plus violent en valeur relative, c'est-à-dire au regard de sa population. Les vols ou tentatives de vols avec violence ou menaces sont beaucoup plus fréquents en Guyane. Selon l'Insee, 4% de la population âgée de 14 ans ou plus en ont été victimes, contre 1% en métropole.

