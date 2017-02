VIDEO. "Je suis en faillite à cause de vous", lance un chauffeur au patron d'Uber

Pour un chauffeur Uber, ce n'est pas tous les jours que l'on a la possibilité de transporter son patron. Une occasion unique pour lui faire passer un message, ce que n'a pas manquer de saisir un chauffeur de San Francisco, le 5 février 2017.

Sur cette vidéo que s'est procurée Bloomberg, et publiée mardi 28 février, on y voit Kamel, un chauffeur Uber de 37 ans conduire Travis Kalanick, accompagné de deux femmes. Le dialogue commence calmement. Mais rapidement, le chauffeur reproche au patron d'Uber d'avoir baissé les prix des courses, et de l'avoir mis "sur la paille". "Vous augmentez les normes et vous baissez les prix", poursuit Kamel. Réponse du business man : "Nous y sommes obligés, sinon nous ferions faillite." Mais le chauffeur est loin d'être convaincu.

J'ai perdu 97 000 dollars (91 700 euros) à cause de vous. Je suis en faillite à cause de vous Kamel Bloomberg

La conversation se termine par des cris et Travis Kalanick qui claque la porte du véhicule. Lorsque l'application lui a demandé de noter son client, Kamel lui a seulement attribué une étoile sur cinq...