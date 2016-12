DIRECT. Colère des VTC : les chauffeurs installent des barrages filtrants aux aéroports de Roissy et d'Orly

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #VTC

: Au niveau de l'aéroport d'Orly, il n'y avait pas encore de bouchons, mais selon une journaliste de franceinfo sur place, ça ne devrait pas tarder, car les chauffeurs VTC étaient bien sur place, en train de s'organiser.

: À 7h30, des barrages filtrants étaient en place aux abords de l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle. Ils provoquaient des embouteillages d'une demi-heure environ, sur l'autoroute A1, entre Gonesse et Roissy, selon le PC mobilité de Radio France.

: Attention, les perturbations ne vont pas toucher que la région parisiennne. Selon Lyonmag.com, une opération escargot est également prévue dans les rues de Lyon (Rhône).

: À partir de 10 heures, les chauffeur de VTC ont prévu de rejoindre en cortèges plusieurs sites : la rue de Cambrai, dans le 19e arrondissement de Paris, l'avenue Victor Hugo à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) et le quai du président Roosevelt à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), selon les informations de la préfecture.

: La mobilisation des chauffeurs VTC a commencé en région parisienne, aux abords des aéroports de la capitale, selon le PC mobilité de Radio France. Un embouteillage d'une demi-heure est déjà formé à Roissy-Charles-de-Gaulle, un rassemblement commence également à Orly.

: Un live sans point sur l'actualité ne serait pas un live. Alors on fait un premier tour d'horizon sur les informations marquantes de ce vendredi matin :



• Le bras de fer continue ce matin. Les VTC reprennent leurs grève et barrages filtrants aux aéroports d'Orly et Roissy pour inciter Uber à relever ses tarifs.



• Trois jours après un attentat au camion-bélier sur un marché de Noël à Berlin, deux hommes soupçonnés de préparer un attentat visant un centre commercial à Oberhausen, dans l'ouest de l'Allemagne, ont été arrêtés, a annoncé cette nuit la police.



L'armée syrienne affirme avoir repris la totalité de la ville. La télévision d'Etat syrienne a également annoncé que le dernier convoi transportant des rebelles et des civils avait quitté Alep. 31 observateurs de l'ONU sont arrivés à Alep-Est pour superviser les opérations d'évacuation.





La police a annoncé l'arrestation de sept personnes qui projetaient un attentat pour le jour de Noël. L'attaque aurait été menée à Melbourne, dans les environs de Square Federation, de la gare Flinders Street et de la cathédrale Saint-Paul.