Asswiler : querelle de cloches dans le Bas-Rhin

Les cinq coups de 17 heures sonnent le début de la manifestation en faveur de la préservation des cloches de l'église d'Asswiller, ce samedi 25 février dans le Bas-Rhin. Une bonne partie des habitants de la commune contestent le jugement rendu il y a deux semaines, après une plainte contre le bruit venant du clocher.

Le patrimoine alsacien menacé

"Monsieur le juge de Strasbourg a entendu quatre plaignants. Pourquoi n'entendrait-il pas nos voix, nous le reste du village ?" s'interroge Isabelle Jazwiec, l'organisatrice de la manifestation. "Le clocher, il est là depuis 1777. Ces personnes-là sont là depuis 2008 ou 2009. On voit qu'on a une église : si on n'accepte pas le son des cloches, on ne vient pas habiter à côté", fait-elle encore remarquer. Près de dix ans de litiges ont abouti à cette décision. La municipalité a trois mois pour trouver une solution. Pour les manifestants, c'est un peu comme si c'était le patrimoine alsacien qui était menacé.