Viens chez moi, j'habite chez un fantôme.

"On nous a dit qu'il y avait des entités dans la maison"

Le jour, Stéphane Larmigny travaille dans son atelier de pièces détachées automobiles. Un entrepôt sombre, au sol jonché d'outils et d'engins en vrac, baigné dans une odeur de cambouis. Contrairement à son coquet pavillon, avec son carré de pelouse et ses murs jaune pâle, l'endroit jouit d'un authentique potentiel glauque. Le père de famille surgit de derrière une carcasse métallique. Je lui pose la question : "Ça ne vous dérange pas de parler de ce qui vous est arrivé ?" Il répond d'un geste de la tête, blasé : "Non, non. De toute façon, on passe déjà pour des fous."

Quand son épouse et lui-même ont alerté les médias, ils espéraient que des personnes extérieures constateraient à leur tour les phénomènes et laveraient leur récente réputation de gentils allumés. Alors devant les micros, il se répète : "les visages", "la présence oppressante", "les bruits", etc. Il lève l'arrière de son tee-shirt taché d'huile de moteur et me montre les bleus inexpliqués qui parcourent le bas de son dos, comme des empreintes de doigts. "Je n'ai pas demandé à ce que ma vie se passe comme dans un film. Je n'ai pas demandé à les avoir."

"Les… ?" "On nous a dit qu'il y avait des entités dans la maison qui remonteraient au XVe siècle", explique-t-il d'un ton monotone. Depuis peu, le mot "entité" s'impose, moins naïf que "fantôme", connoté Aventures effrayantes de Scoubidou. La construction de cette maison est récente, mais cela n'empêche pas "qu'une centaine d'enfants ont été torturés et tués à cet endroit", assure le locataire. Une médium le lui a dit. "Moi, ça ne me surprend pas, je sentais qu'il y avait du monde", précise-t-il encore, lui qui ne croyait "en rien, pas même en Dieu". La médium, qui a détecté la présence de prétendus spectres d'enfants, n'a pas posé le pied dans la maison. Elle a été consultée à distance par un groupe de chasseurs de fantômes belges, Euroghost, invités à étudier le pavillon. Pourtant, ces révélations ont ébranlé le père de famille, visiblement affecté lorsqu'il confie : "Maintenant, je les vois partout. J'en ai encore vu en venant travailler, sur le bord de la route." Après trois mois passés chez des proches, Stéphane Larmigny, son épouse et leurs quatre enfants ont emménagé fin novembre dans un nouveau logement. Il est le seul membre de la famille à toujours apercevoir régulièrement ce qu'il estime être les esprits qui hantaient sa maison.