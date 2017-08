Incendies en Haute-Corse : les feux, pas totalement maîtrisés, ne menacent plus d'habitations, selon le préfet

Les deux incendies qui ont ravagé 2 000 hectares de végétation dans le Cap Corse et près de Calvi sont toujours en cours. Gérard Gavory, préfet de Haute-Corse, indique lundi 14 août sur franceinfo que 320 pompiers sont encore mobilisés pour les maîtriser totalement.

“Les deux incendies, pas totalement maîtrisés, ne menacent plus d'habitations. Depuis hier (dimanche), les pompiers traitent ce qu’on appelle les coins chauds, c’est à dire les flammes sur les lisières et les crêtes souvent difficiles d’accès. C’est une lutte qui va durer plusieurs jours, heureusement les conditions météorologiques sont plus favorables”, a expliqué le préfet avant de rendre hommage au travail des pompiers.

1 800 hectares détruits dans le secteur du Cap Corse

Les deux incendies ont parcouru environ 1 800 hectares dans le secteur du Cap Corse, près de Sisco et Pietracorbara, et 200 hectares à Manso, près de Calvi. Le préfet a précisé que “plus aucune personne n’est évacuée”, les habitants étant rentrés chez eux depuis samedi. Les incendies n’ont pas fait de blessés ni de dégâts sur les habitations.

Au sujet de l’homme mis en examen et écroué pour incendie volontaire à Bastia dimanche soir, sans lien avec les deux incendies toujours en cours, le préfet de Haute-Corse a précisé : “Un individu a été interpellé dans la nuit de vendredi à samedi à Bastia, nous avons eu cinq départs de feu pratiquement concomitants entre minuit et 1h. Cet individu a été aperçu par des riverains, puis interpellé par la police.”