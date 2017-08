Incendies en Corse : le feu est "contenu" mais "pas maîtrisé"

"La situation tant sur le Cap Corse que sur la commune de Manso au sud de Calvi est stabilisée, il n'y a plus de menace pour les habitants", a indiqué sur franceinfo samedi 12 août le lieutenant-colonel Jean-Jacques Peraldi, du Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) de Haute-Corse, au sujet des incendies qui ravagent la Corse. Le plus important, près de Sisco, a brûlé près de 2 000 hectares de végétation. "Le vent est tombé, [...] ce qui va favoriser l'extinction de ces incendies" a-t-il précisé.

Les deux feux ne sont pas maîtrisés, ils sont contenus, ils ne progressent plus, mais il y a encore un travail de longue haleine à mener pour éteindre toutes les fumeroles, notamment les fumeroles inaccessibles Jean-Jacques Peraldi, lieutenant-colonel, Sdis de Haute-Corse à franceinfo

Concernant les moyens humains encore sur place, "il y a environ 200 pompiers et personnels de la sécurité civile engagés sur le secteur du Cap Corse et une centaine de personnes sur le secteur de Manso".