Bastia : braquage d'une bijouterie de luxe, le butin dérobé semble important

C'est la plus connue et l'une des plus anciennes bijouteries de luxe de Bastia. La bijouterie-joaillerie Vannucci, installée en plein centre ville, sur le Boulevard Paoli, a été braquée jeudi, peu avant 11h, rapporte sur son compte Twitter, France Bleu RCFM.

Braquage d'une bijouterie en plein centre ville de Bastia un peu avant 11h par trois personnes grimées, pas de blessés, butin important — France Bleu RCFM (@FranceBleuRCFM) 4 mai 2017

Les trois personnes étaient grimées selon France Bleu, avec pour deux d'entre eux une casquette et de lunettes de soleil, précise France 3 ViaStella. L’un des individus était armé d’un pistolet automatique, selon le procureur de la République. Les deux autres étaient en possession de marteaux.

Les malfaiteurs ont fracassé les vitrines d'exposition à coup de marteau et vidé des tiroirs de leur contenu. Le vol n'a duré que quelques minutes. Le montant du préjudice pourrait être estimé à plusieurs centaines de milliers d'euros, selon France 3. De nombreuses montres de luxes ont été volées, ainsi que tous les bijoux en exposition.

Il n'y a pas eu de blessés. La police judiciaire de Bastia a été saisie de l'enquête.