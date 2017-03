Ce que l’on sait de la fusillade dans un lycée de Grasse

Scènes de panique au lycée Tocqueville de Grasse (Alpes-Maritimes). Une fusillade a éclaté dans cet établissement, jeudi 16 mars à la mi-journée. Huit personnes ont été légèrement blessées et un jeune homme de 17 ans a été interpellé. Franceinfo résume les faits.

>> Suivez en direct l'évolution de la situation

Où la fusillade a-t-elle eu lieu ?

La fusillade s'est produite dans les locaux du lycée Alexis de Tocqueville, en fin de matinée. Selon nos informations, un seul individu s'est introduit dans l'établissement et a ouvert le feu. Un témoin joint par franceinfo explique avoir "entendu plusieurs coups de feu". Ce commerçant, dont la boutique est située "en face" de l'établissement, raconte que "trois lycéennes sont venues se réfugier" dans son magasin.

Immédiatement, un important dispositif de sécurité a été déployé dans le quartier et le Raid a été envoyé sur place. La préfecture a par ailleurs demandé aux habitants proches du lycée de rester chez eux.

Y a-t-il des blessés ?

Oui. Huit personnes ont été légèrement blessées, selon une source policière à franceinfo. Parmi elles figure le proviseur. Trois blessés ont été transférés à l'hôpital. Ils ont été légèrement blessés par des plombs. Les cinq autres ont des blessures sans gravité dues au mouvement de foule.

Que sait-on de l'assaillant ?

Selon nos informations, l'assaillant, qui a été interpellé à Grasse, est un élève du lycée, âgé de 17 ans. Il était armé d'un fusil, d'un pistolet, d'un revolver et de deux grenades. On ne sait toutefois pas si ces armes étaient toutes opérationnelles. Inconnu des services de police, le suspect aurait consulté des sites internet évoquant des tueries dans les écoles américaines avant de passer à l'acte.

#Grasse Le suspect aurait consulté des sites Internet évoquant des tueries dans les écoles américaines avant de passer à l'acte — Sophie Neumayer (@SophieNeumayer) 16 mars 2017

Selon Pierre-Henry Brandet, qui n'exclut aucune piste, les recherches continuent quant à une éventuelle complicité.

Quel est le dispositif de sécurité mis en place ?

Une centaine de gendarmes et de policiers sont mobilisés. Tous les établissements scolaires de Grasse ont été confinés par l'académie pendant quelques heures. Sur Twitter, le recteur d'académie a indiqué que les élèves étaient "en sécurité", appelant les parents à "ne pas s'y rendre"

#cellule de crise @AcademieNice les élèves en sécurité dans les établissements scolaires de Grasse. Merci aux parents de ne pas s'y rendre — Emmanuel Ethis (@emmanuel_ethis) 16 mars 2017

Au lycée Tocqueville, les élèves sont, eux, évacués. Selon le ministère de l'Education, joint par franceinfo, cette évacuation "sécurisée" touche d'ailleurs à sa fin. Le confinement des établissements a pris fin peu après 15 heures, a indiqué la municipalité à franceinfo.

Un numéro d'urgence a été mis en place pour les proches et les familles. Il s'agit du 04 93 72 22 22, indique la Protection civile du département des Alpes-Maritimes.

S'agit-il d'une alerte terroriste ?

A priori non, même si la fusillade a entraîné le déclenchement de l'alerte attentat SAIP, cette application d'alerte et d'information des populations en cas de crise. Ce message a été diffusé : "Lycée Alexis de Tocqueville, alerte attentat. Intervention en cours des forces de l'ordre et de secours. Abritez-vous. Ne vous exposez pas." Mais selon Christian Estrosi, le président de la région Paca, l'enquête qui a été ouverte dans la foulée ne s'oriente "pas du tout" sur la voie du terrorisme.

Quelles sont les réactions des politiques ?

Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Education nationale, va se rendre sur place. Le président de la République, François Hollande, devrait, lui, s'exprimer vers 15 heures.