CARTES. Quels sont les prénoms à la mode dans chaque département ?

D'après l'Insee, qui a publié lundi 2 janvier 2017 la nouvelle édition de son fichier des prénoms de l'Insee, 778 691 enfants sont nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015. Chez les filles, Louise, Emma et Jade sont les grandes gagnantes de ce cru. Chez les garçons, ce sont les petits Gabriel, Jules et Lucas qui sont les plus plébiscités par les parents.

Sur les 12 731 prénoms recensés par l'Insee, 6 783 d'entre eux sont des prénoms féminins et 5 948 des prénoms masculins. Nous avons représenté sur les deux cartes ci-dessous le prénom qui arrive en tête chez les filles et celui qui l'emporte chez les garçons dans chaque département de France métropolitaine. Concernant l'outre-mer, le prénom féminin le plus attribué est Jade et le prénom masculin est Ethan.

Les prénoms les plus donnés à des filles

Les prénoms les plus donnés à des garçons