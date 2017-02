Puy-de-Dôme : appel à témoins après le vol d'une sculpture funéraire de deux mètres de haut

Une sculpture funéraire a été volée dans le cimetière de Saint-Germain-Lembron, dans le Puy-de-Dôme, en Auvergne. Le vol a été constaté le 14 février dernier, rapporte France Bleu Pays d'Auvergne.

À la recherche des propriétaires

La gendarmerie et la mairie lancent un appel à témoins pour retrouver les propriétaires de la pierre tombale, car la commune est uniquement propriétaire du cimetière et non des pierres tombales. Il faut donc retrouver la famille pour qu'une plainte soit déposée.

Cette sculpture funéraire, nommée "La pleureuse", est une statue en bronze de 1870 et mesure deux mètres de haut.