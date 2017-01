Un village de l'Allier hérite de 300 000 euros, légués par une habitante

Désertines, un village près de Montluçon dans l'Allier, 4 300 habitants et depuis peu...300 000 euros dans les caisses. Comme le rapporte France Bleu Pays d'Auvergne, la commune vient d'hériter de l'une de ses habitantes. Nicole Delbary, sans enfant, décédée l'été dernier, avait, en effet, choisi Désertines comme légataire universel. Personne dans le village n'avait jamais rien su, jusqu'à l'ouverture du testament.

Une famille mystérieuse

C'est en juillet 2016 que le maire de Désertines, Christian Sanvoisin, a reçu un coup de téléphone d'une notaire de Montluçon : "Ça a été, vous pouvez l'imaginer, une grande surprise pour la commune", raconte l'élu. C'est le père de Nicole Delbary qui, très attaché à la commune, aurait souhaité léguer sa fortune à la municipalité de Désertines. La famille, installée dans le village depuis 1943, était aussi généreuse que discrète. "C'est une famille qui n'était pas investie, ni dans le domaine culturel, ni dans le milieu associatif. Ils n'étaient pas très connus à Désertines." Une part de mystère qui dérange Christian Sanvoisin : "J'aurais aimé essayer de faire quelque chose pour eux. Ils seront évidemment cités dans le bulletin municipal, mais je suis un peu frustré".

Aucun droit de succession pour le village

C'est maître Christine Sourdille, notaire à Montluçon, qui gère le dossier. Une première pour elle en 25 ans de carrière : "J'ai eu des communes légataires particuliers c'est à dire avec un bien ou une somme d'argent mais légataire universel, c'est beaucoup plus rare". Légataire universel, cela signifie que l'ensemble du patrimoine de Nicole Delbary revient à Désertines. Un héritage de 300 000 euros auxquels s'ajoutent une maison dans le village et une autre dans le Jura. Tout cela sans payer de droits de succession.

Une rue au nom de la généreuse habitante

L'argent sera bien utilisé assure le maire : "On parle encore de baisses de dotations cette année, donc c'est vrai que pour nous c'est une grande bouffée d'oxygène". La municipalité de Désertines va notamment aménager et embellir une butte. Pour remercier la famille et pour respecter les volontés de la défunte et de son père, une rue Jean Delbary sera inaugurée dans le village. Une belle avenue promet le maire, avec une belle plaque.