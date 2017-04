A Rennes, deux enfants de 3 ans prennent le métro après avoir échappé à la surveillance de leur centre de loisirs

Journée de frayeur pour les parents des deux jeunes promeneurs. Après avoir échappé à la vigilance des animateurs du centre de loisirs, deux enfants de trois ans ont pris le métro de Rennes (Ille-et-Vilaine) tout seuls, relate Ouest France, vendredi 31 mars.

L'histoire remonte à mercredi. Vers 16 heures, deux bambins ont réussi à échapper aux surveillants. Selon la ville de Rennes, qui a ouvert une enquête, les deux enfants se sont échappés "entre le moment du goûter et de la récréation alors que le groupe d’enfants traversait à ce moment-là l’espace public, sur quelques mètres, entre l’espace goûter et l’espace de récréation".

Retrouvés dans le métro par un autre parent

Le garçon et la fillette ont ensuite marché plus de 800 mètres avant de descendre dans le métro et de monter dans une rame. Ce n'est que lorsque l'assistante maternelle de l'un des enfants est venue pour le récupérer que tout le monde s'est rendu compte de leur absence.

Et c'est grâce à un coup de chance que les bambins ont été retrouvés. En effet, "c'est une autre maman, dont le fils fréquente le même centre de loisirs, qui les a aperçus et les a récupérés deux stations plus loin", une heure après leur disparition, raconte, sonnée, la mère de la fillette, interrogée par le quotidien de l'Ouest. Encore sous le choc, elle affirme réfléchir à une plainte.