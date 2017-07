VIDEO. Les soldats du futur : la technologie au service des armées

Le 14 juillet, le traditionnel défilé militaire fait étalage de l'arsenal de l'armée française. Toutefois, les spectateurs ne verront pas toutes les récentes innovations qui sont apparues dans le domaine de l'armement. Ces dernières années, de nombreux prototypes ont été présentés dans divers salons, comme celui du Bourget. Les stands comme celui de la DGA (Direction générale de l’armement) y fourmille notamment d’innovations comme les drones, de plus en plus sophistiqués, qui volent de plus en plus haut, de plus en plus longtemps, sans se faire repérer.

Tank couteau-suisse et exosquelettes

Si l’aviation a connu des progrès notables, les armées à terre ne sont pas oubliées. Des tanks de plus en plus équipés, capables d’être largués à 20 km en mer et de rejoindre les côtes, mais aussi d’atteindre une vitesse de 110 km/h sur la terre ferme, voient le jour. Certains deviennent de véritables couteaux suisses, alliant les caractéristiques d’un véhicule de combat et d’un tractopelle par exemple. Les soldats ne sont pas oubliés, puisque des armures d’un nouveau genre apparaissent : les exosquelettes. Cet équipement n’est peut-être qu’une première étape… Iron-Man deviendra-t-il réalité ? Réponse dans les prochaines décennies.