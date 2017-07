INFOGRAPHIES. Opérations dans le monde, effectifs, chars, avions... Quelle est la situation de l'armée française ?

Trente mille soldats en mission, 200 chars Leclerc, 81 Rafale. A quoi ressemble réellement l'état de nos forces armées ? En nous inspirant des données publiées par le ministère de la Défense, notamment dans sa synthèse annuelle, nous avons représenté sur une carte et dans des infographies l'engagement de nos troupes sur le terrain et la composition de leur matériel.

Les opérations et les missions militaires

Le plus gros déploiement opérationnel se trouve en métropole, où 13 000 militaires sont mobilisés dans le cadre de l'opération Sentinelle. En terme d'opération extérieure, la force la plus importante se trouve dans la zone sahélo-saharienne avec les 4 000 soldats de l'opération Barkhane. Autre opération majeure de l'armée française, l'opération Chammal mobilise 1 200 soldats en Irak et en Syrie.

Opération Sentinelle

Opération Sentinelle Opération Barkhane

Opération Barkhane Opération Chammal

Opération Chammal Opération Daman

Opération Daman Forces de souveraineté

Forces de souveraineté Forces de présence

Forces de présence Opérations navales

Opérations navales Présence avancée renforcée (OTAN)

Pour ce qui est des forces de présence, qui sont stationnées dans différents pays dans le cadre d'accords bilatéraux avec les gouvernements des pays hôtes, c'est à Djibouti que se trouve le plus important déploiement français, avec 1 450 soldats. La participation de la France au sein de différentes opérations internationales dans le cadre de l'ONU, de l'Union Européenne ou de l'OTAN représente environ 400 soldats qui ne sont pas représentés sur cette carte.

L'équipement des armées

Certains noms nous sont familiers, comme les célèbres chars Leclerc ou les avions Rafale. D'autres ne le seront sûrement jamais, comme les ERC 90 Sagaie (blindé léger à six roues motrices) ou les C135FR (avions ravitailleurs). Ils font néanmoins tous l'objet d'une comptabilité précise, et publique, de la part du ministère de la Défense. Pour mieux réaliser l'envergure de l'équipement de nos armées de terre, de l'air et de notre marine nationale, nous avons représenté sur une infographie leur nombre précis de véhicules, d'avions et de bâtiments.