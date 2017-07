DIRECT. Regardez le défilé militaire du 14-Juillet sur les Champs-Elysées

Ce qu'il faut savoir

Les militaires français défilent sur les Champs-Elysées, vendredi 14 juillet, pour la première fête nationale du mandat d'Emmanuel Macron, dans un contexte de tension internationale, liée notamment à la lutte contre le terrorisme dans le monde, et en présence de Donald Trump.

Les thèmes retenus cette année sont la technologie et la complémentarité des armées. Soixante-trois avions, 29 hélicoptères, 211 véhicules, 241 chevaux et 3 765 hommes et femmes à pied doivent défiler devant les milliers de Français réunis, puis devant la tribune officielle. Pour cette occasion, franceinfo se mobilise pour couvrir au plus près cet événement, à travers un dispositif exceptionnel.

Un direct dédié. Suivez le direct de franceinfo.fr toute la journée, pour vivre le défilé militaire, voir (et revoir) les meilleurs moments de l'événement, mais aussi pour poster des commentaires et poser vos questions à nos journalistes dans la zone 'Réagir'.

L'émission spéciale de France 2. Dès 9h30, retrouvez en direct l'émission spéciale de France 2 consacrée au défilé, présentée par Julian Bugier, Marie-Sophie Lacarrau et Pierre Servent, au cours de laquelle vous découvrirez les coulisses de l'événement, des reportages au plus près des soldats et de nombreuses surprises.

Un dispositif multicam. En haut de cette page, sous le lecteur vidéo, vous pouvez devenir le réalisateur de votre propre défilé, en choisissant la caméra à travers laquelle vous assistez à la parade. Six angles de vue sont disponibles : depuis la tribune officielle, depuis le centre de commandement, ou encore depuis un hélicoptère participant au défilé aérien.