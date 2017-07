DIRECT. Regardez en direct le défilé militaire du 14-Juillet sur franceinfo

Les militaires français défilent sur les Champs-Elysées, vendredi 14 juillet, pour la première fête nationale du mandat d'Emmanuel Macron, dans un contexte de tension internationale, liée notamment à la lutte contre le terrorisme dans le monde, et en présence de Donald Trump.

Les thèmes retenus cette année sont la technologie et la complémentarité des armées. Soixante-trois avions, 29 hélicoptères, 211 véhicules, 241 chevaux et 3 765 hommes et femmes à pied doivent défiler devant les milliers de Français réunis, puis devant la tribune officielle. Pour cette occasion, franceinfo se mobilise pour couvrir au plus près cet événementet façon inédite.

A partir de 9h30 sur le canal 27 de la TNT et sur franceinfo.fr, vous pourrez vivre en direct le défilé militaire sous la forme d’un grand module de 2h30 et suivre en immersion l'événement en son d’ambiance (musiques militaires, avions, chars...). Les commentaires seront apportés en incrustations. L'édition spéciale sera présentée par Frédérique Hénaut, avec Daïc Audouit et le lieutenant-colonel Isaac Diakité en plateau et Martin Baumer en duplex de la place de la Concorde.