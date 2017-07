CARTES. Quelles sont les zones sécurisées pour le 14-Juillet à Paris ?

Le centre de Paris fait l'objet de mesures de sécurité importantes dans le cadre des festivités du 14-Juillet. Sur les 86 000 policiers et gendarmes mobilisés les 13 et 14 juillet sur tout le territoire national, près de 11 000 le sont uniquement dans la capitale. Deux quartiers sont particulièrement surveillés : celui qui s'étend du Trocadéro au Champ-de-Mars, où un grand concert lyrique gratuit est prévu dans la soirée du vendredi avant le feu d'artifice tiré depuis la tour Eiffel, et celui des Champs-Elysées pour le traditionnel défilé.

Franceinfo vous propose deux cartes pour connaître les zones où la circulation et le stationnement seront interdits jeudi 13 et vendredi 14 juillet.

Les alentours du feu d'artifice

Interdiction de circulation et de stationnement De jeudi 7h à samedi 3h

De jeudi 7h à samedi 3h

De jeudi 23h à samedi 3h

De jeudi 23h à samedi 3h

De vendredi 13h à samedi 3h

Limite de l'interdiction de vente et de consommation d'alcool (sauf restaurants et bars)



Limite d'interdiction de détention de certains objets (armes factices, pétards, bouteilles en verre...)





Autorisation ouverte aux agents de sécurité privée de procéder à des palpations de sécurité

Les alentours du défilé