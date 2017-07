14-Juillet : le programme du défilé sur franceinfo et France 2

Des milliers de Parisiens sont attendus, vendredi 14 juillet au matin, pour admirer les 63 avions, 29 hélicoptères, 211 véhicules, 241 chevaux et 3 765 hommes à pied qui défileront sur les Champs-Elysées. Mais comme chaque année, on pourra également suivre cet événement incontournable à la télévision, à la radio et sur internet, grâce à des dispositifs toujours aussi complets et spectaculaires.

Sur France 2

Dès 8h15, France 2 consacre une émission spéciale de plus de cinq heures pour suivre au plus près le défilé. Une émission que vous pourrez suivre également en direct sur franceinfo.fr. Autour de Marie-Sophie Lacarrau et Julian Bugier, accompagnés du spécialiste militaire Pierre Servent, les journalistes de la chaîne seront répartis sur le parcours des militaires, mais aussi embarqués dans les appareils qui défileront sur la plus belle avenue du monde.

Voir la vidéo FRANCE 2

Ainsi, Amaury Guibert sera embarqué à l’intérieur d’un hélicoptère Tigre, d’où il suivra le défilé depuis un point de vue inégalable, tout comme Dorothée Olliéric qui sera, elle, embarquée avec la patrouille de France.

Nicolas Chateauneuf sera aux côtés des pompiers de Paris et participera à l’extinction d’un feu, un exercice toujours complexe. Des journalistes de France 2 seront également à bord de bateaux de chasseurs de mines, d'autres participeront en direct à un assaut donné par les commandos au château de Chantilly. Il s’agira de reproduire une opération d’évacuation d’une ambassade qui s’est réellement produite. D’ailleurs, en intégrant un journaliste dans ce genre de démonstration, France 2 ne cherche pas à mettre en scène ses journalistes, à leur faire exécuter des "performances", mais à expliquer aux téléspectateurs (et aux internautes) comment œuvrent les militaires français.

De son côté, Stéphane Bern sera au château de Versailles où il reviendra sur les liens entre la République et ce lieu symbole de royauté, depuis la restauration du Grand Trianon voulu par De Gaulle à la galerie des Batailles, en passant par le jeu de Paume et évidemment le Congrès.

Enfin, le défilé 2017 marquera une grande première technique, avec l’emploi d’un drone tactique qui filmera le défilé depuis les airs. Ce Patroller, fabriqué par Safran, entrera en service en 2019 dans l’armée française, mais ne sera employé que sur les théâtres extérieurs. Il permettra au renseignement militaire de passer un nouveau cap, grâce à ses incroyables capacités de surveillance.

Sur franceinfo.fr

Dès 8 heures, sur notre site, vous pourrez suivre au plus près le défilé dans notre direct dédié à l'événement. Vous pourrez réagir et poser des questions à nos journalistes qui y répondront en direct dans le live.

Vous y retrouverez également un dispositif unique. Vous pourrez suivre en direct l'émission spéciale de France 2, mais aussi devenir votre propre réalisateur, en choisissant de regarder le défilé à travers six angles de vues différents : depuis la tribune officielle, depuis l'Arc de triomphe, depuis un char, depuis une moto, ou encore depuis un hélicoptère participant au défilé aérien.

Le dispositif multicam de franceinfo.fr pour le défilé du 14-Juillet. (MARTIN BUREAU / AFP / FRANCEINFO)

Sur le compte Facebook franceinfo video, vous pourrez également suivre l’événement de façon encore plus originale : vous y trouverez des vidéos 360° qui vous donneront la possibilité de vous immerger dans le défilé aux côtés des pompiers ou à bord de la voiture présidentielle.

Sur franceinfo, canal 27

Rendez-vous sur le canal 27 de la TNT à partir de 9h30, pour vivre en direct le défilé militaire sous la forme d’un grand module de 2h30 et suivre en immersion l'événement en son d’ambiance (musiques militaires, avions, chars...). Les commentaires seront apportés en incrustations. L'édition spéciale sera présentée par Frédérique Hénaut, avec Daïc Audouit et le lieutenant-colonel Isaac Diakité en plateau et Martin Baumer en duplex de la place de la Concorde.

Sur franceinfo, la radio

Franceinfo couvre également l'événement sur les ondes. A partir de 9 heures, Jérôme Jadot sera présent sur les Champs-Elysées avec un consultant à ses côtés, le lieutenant-colonel Xavier Pons. En studio, pour le commentaire politique et géopolitique, Louise Bodet et Thomas Snégaroff officieront, avec Marie Bernardeau.