Villejuif : un jeune homme entre la vie et la mort après avoir chuté du toit d'un métro

Le trainsurfing a-t-il encore fait une victime ? Selon une information du Parisien, confirmée par l'AFP, un homme d'une vingtaine d'années s'est très grièvement blessé, samedi 28 octobre, après avoir chuté d'un toit d'une rame de métro à Villejuif (Val-de-Marne). L'accident a eu lieu sur la ligne 7, à la station Louis Aragon-Villejuif. Les faits ont lieu vers 7h30. Le jeune homme tentait de descendre de la rame et a chuté sur la tête. Son pronostic vital est engagé.

Il escalade sur le toit "pour fumer"

D'après un témoin qui se trouvait à bord du métro, le vingtenaire a soudainement eu envie de fumer. Il a tenté de trouver une place entre deux wagons pour fumer une cigarette. Mais, de façon incompréhensible, ne pouvant s'asseoir, "il serait monté sur le toit pour fumer". Les enquêteurs cherchent encore à éclaircir les circonstances précises de l'accident et notamment à déterminer si la victime pratiquait le trainsurfing.

Mardi soir, un adolescent de 16 ans est mort à Paris alors qu'il était monté sur le toit d'une rame de métro de la ligne 6, prisée des amateurs de trainsurfing. Il a percuté une verrière. La RATP avait rappelé que "l'environnement ferroviaire est particulièrement dangereux" et appelé "à faire preuve de discernement et à ne pas se prêter à cette pratique inconsidérée et extrêmement dangereuse, pouvant entraîner la mort".